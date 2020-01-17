АМКР в 2019 году увеличил выплавку стали до 5,3 млн тонн Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2019 году увеличил производство проката на 11,2%, до 4,7 млн т, по сравнению с предыдущим годом.



Производство стали за год увеличилось на 11,8%, до 5,3 млн т, по сравнению с 2018 годом. Выпуск чугуна вырос на 14,9%, до 5,3 млн т.



Комбинат нарастил производство агломерата на 14,3%, до 9,8 млн т, железорудного концентрата - 5,8%, до 9,8 млн т, а кокса - на 3%, до 2,8 млн т. Выпуск товарной железной руды сократился на 7,8%, до 851 тыс. т.



АМКР в декабре 2019 года произвел 440 тыс. т проката, 390 тыс. т стали, 419 тыс. т чугуна. Производство товарной железной руды составило 54 тыс. т, агломерата - 753 тыс. т, железорудного концентрата - 840 тыс. т, а кокса - 207 тыс. т.



ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" - металлургическое предприятие полного цикла, входит в группу ArcelorMittal. Комбинат охватывает всю производственную цепочку - от добычи железной руды и производства кокса до изготовления готовой металлопродукции. Предприятие производит полуфабрикаты, а также сортовой и фасонный прокат.



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