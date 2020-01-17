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Гончарук написал заявление об отставке

17.01.20 09:43
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Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в Facebook, отметив, что сделал это с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому.

"Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", — отметил премьер.

Напомним, что в срежу ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о «примитивных» представлениях президента в экономике, а себя называет «профаном в экономике».

МинПром

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