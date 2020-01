Baowu и JFE создадут СП по выпуску спецсталей

Председатель правления китайской металлургической группы Baowu Чэнь Дэжун и президент японской корпорации JFE Iron and Steel Йошихиса Китано подписали соглашение о создании совместного предприятия Baowu Fuyi Special Steel для производства продукции из специальных сталей.



Группу Baowu в этом предприятии будет представлять производитель нержавеющего сортового проката Shaoguan Iron and Steel. Новый завод с участием японского капитала будет построен на территории ее основной площадки в провинции Гуандун.



Предполагается, что он будет выпускать высококачественный сортовой прокат из нержавеющих и специальных сталей для автомобилестроения и машиностроительной отрасли. При этом вокруг завода Shaogang уже создается кластер производителей компонентов для автомобилей и промышленного оборудования.



Как отмечают китайские источники, JFE Steel поддержит выпуск специальной стали в Китае своими НИОКР в этой области. Японская корпорация считается одним из ведущих разработчиков новых материалов в мировой металлургии.



За последние три месяца это уже второй совместный проект Baowu и JFE Iron and Steel в области производства проката из спецсталей. В ноябре прошлого года японская корпорация заключила сделку о покупке 50%-ной доли соответствующего подразделения китайской компании SGIS Songshan, которая, в свою очередь, входит в состав Baowu Steel Group.



МинПром



