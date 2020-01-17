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Украина может получать из Польши до 6,6 млрд куб м газа в год

17.01.20 09:06
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Украина может в год получать из Польши 6,6 млрд кубометров газа за счет физических поставок, а еще 3,2 млрд кубометров может обеспечить виртуальный реверс. Об этом в Facebook написал генеральный директор ТОВ "Оператор ГТС" Сергей Макогон.

"Мы готовы с нашей стороны принимать в украинскую систему до 6,6 млрд кубометров газа в год. Вопрос только в наличии нужного объема газа и давления с польской стороны", — сказал Макогон.

Поставки могут осуществляться по двум имеющимся соединениям с ГТС Польши: Дроздовичи и Германовичи.

"6,6 млрд кубометров это даже больше текущей мощности терминала СПГ в Свиноустье (5 млрд кубометров). При суммарной потребности в импорте в 8-9 млрд кубометров текущие мощности покрывают до 80% суммарного импорта", — рассказал Макогон.

Более того, после подписания прямого соглашения между операторами ГТС стала доступна возможность виртуального импорта из Польши.

"Это значит, что мы можем импортировать весь объём, который идёт через Украину в Польшу. Сегодня через нас в Польщу идёт 9 млн кубометров в сутки, следовательно эти же 9 млн кубометров могут быть импортированы через механизм виртуального реверса. А это 3,2 млрд кубометров в год", — добавил Макогон.

Напомним, что в 2019 году Украина на 35% увеличила импорт газа из стран Европейского Союза — 14,2 млрд м куб. Украина получает российский газ по реверсу из Словакии, Польши и Венгрии.

МинПром



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