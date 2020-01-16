Эксперты прогнозируют рост цен на уголь в 2020 году

Ожидается, что цены на энергетический уголь восстановятся в этом году, поскольку спрос в некоторых странах Юго-Восточной Азии растет и сокращается избыточное предложение из-за финансовых ограничений для новых мощностей.
Инвесторы ожидают постепенного прекращения использования угля из-за политики, поощряющей более чистое производство с использованием природного газа и возобновляемых источников энергии, а также из-за общественного давления на угольные компании.
Тем не менее, в 2020 году созданы все предпосылки для роста цен на уголь, считают эксперты.
"С началом 2020 года появляются признаки того, что поддержка, которую международные цены на уголь получили в конце прошлого года, может стать предвестником восстановления рынка в будущем году", - сказал Гийом Перре из консалтинговой компании Perret Associates.
"Несмотря на то, что спрос, по-видимому, останется в значительной степени сдержанным, сокращение предложения, особенно на атлантическом рынке, может повысить цены после их значительного падения в 2019 году", - добавил он.
Недостаточные инвестиции в отрасль, трудности с обеспечением финансов и меры по сокращению расходов означают, что запасы быстро истощаются, что сократит избыточное предложение.
Фьючерсы на физический австралийский энергетический уголь и европейский эталонный уголь в прошлом году потеряли около трети своей стоимости, а европейские физические цены упали на целых 40%.