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Китай сократил экспорт редкоземельных металлов

16.01.20 17:53 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в 2019 г. национальный экспорт редкоземельных металлов составил 46,330 тыс. т, что стало наименьшим показателем с 2015 г.

В декабре китайские компании отправили за рубеж 3657 тонн данной продукции, используемой в мобильных телефонах, военной технике и других высокотехнологичных устройствах. Это на 32,5% меньше, чем в том же месяце 2018 г.

Как отмечают китайские специалисты, этот спад был вызван снижением темпов роста мировой экономики и слабостью индустриального сектора в Японии, США и Евросоюзе. Но при этом он не связан напрямую с торговым конфликтом между США и Китаем.

КНР является крупнейшим производителей редкоземельных металлов в мире и покрывает более 70% американской промышленности в этих материалах. В мае прошлого года китайские власти заявили, что могут ограничить их экспорт в США в случае дальнейших враждебных действий со стороны американского правительства, но так и не реализовали эту угрозу. Однако в последние месяцы США предприняли ряд мер по стимулированию замещения импорта редкоземельных металлов и снижению зависимости от Китая.

МинПром

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