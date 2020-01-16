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В декабре газ для Украины немного подешевел
16.01.20 15:03
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Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления, в декабре 2019 года сократилась на 0,4%, до 176,6935 долларов/тыс. куб. м по сравнению с ноябрем 2019 года (177,3801 долларов/тыс. куб. м). Об этом свидетельствуют данные Минэкономики, передают Українські Новини.
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