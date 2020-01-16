В декабре газ для Украины немного подешевел Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления, в декабре 2019 года сократилась на 0,4%, до 176,6935 долларов/тыс. куб. м по сравнению с ноябрем 2019 года (177,3801 долларов/тыс. куб. м). Об этом свидетельствуют данные Минэкономики, передают Українські Новини.



В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в декабре сократилась на 3,4%, или на 146,03 гривен/тыс. куб. м, до 4130,6613 гривен/тыс. куб. м по сравнению с ноябрем (4276,6958 гривен/тыс. куб. м).



Показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций (предварительное декларирование).



МинПром



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