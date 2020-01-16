ЕБРР в 2019 году инвестировал в Украину более 1,1 млрд евро Европейский банк реконструкции и развития инвестировал более 1,1 млрд евро в 51 новый проект в Украине в 2019 году. Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на своей странице в Facebook.



"Среди стран операций ЕБРР Украина в минувшем году заняла второе место по объему инвестиций и первое – по количеству подписанных проектов. €680 млн от общего объема инвестиций в Украину в 2019 году отнесено к "зеленой" категории (проекты с экологической составляющей – ред.), что является самым высоким показателем среди всех стран ЕБРР", – написал он.



Отмечается, что увеличение масштабов финансирования стало возможным благодаря настроенности властей страны на проведение комплексных реформ.



Ранее сообщалось, что ЕБРР профинансирует реконструкцию автодороги Киев-Одесса. Общая сумма финансирования проекта составляет до 900 млн евро. Ее разделят между собой ЕБРР и ЕИБ.



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