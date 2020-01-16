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АМКР модернизирует систему обеспечения паром коксохимического производства

16.01.20 13:58
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Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" представил общественности проект модернизации парового котла №1 и общекотельных систем пиковой котельной, которая обеспечивает паром коксохимическое производство. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По данным АМКР, в котельной установлены два котла с паропродуктивностью 50 т в час каждый, топливом для которых является очищенный коксовый газ. Паровой котел №2 был комплексно модернизирован в 2018 году, сейчас предприятие планирует ремонт котла №1. В ходе ремонтных работ круглофакельные горелки будут заменены на вихревые (турбулентные), что обеспечит более интенсивное перемешивание воздуха и топлива. Эффективность работы котла после модернизации будет выше, а новая автоматизированная система управления производственным процессом даст возможность предусмотреть оптимальное соотношение топливо/воздух.

Среди нового оборудования пиковой котельной – газоанализатор ULTRAMAT 2321-02 производства компании Siemens. Планируется установка системы мониторинга, все данные будут автоматически поступать к оператору для контроля и оптимального регулирования технологических параметров. Специалисты смогут точнее и оперативнее корректировать состав топливо/воздух и обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ.

В пресс-службе отметили, что проект не предусматривает существенного воздействия на окружающую среду как в процессе выполнения работ, так и при дальнейшей эксплуатации. Планируется, что после модернизации котла объем выбросов снизится на 38,4 тонны в год, потребление природного ресурса – сжатого воздуха, уменьшится на 438 тыс. куб. м в год. Кроме того, при эксплуатации нового оборудования удастся снизить расход электроэнергии и повысить уровень производственной безопасности.

МинПром

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