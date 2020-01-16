Тигипко купил производственный корпус Полтавахиммаша Подконтрольная Сергею Тигипко группа "ТАС" приобрела главный производственный корпус общей площадью более 56, 5 тысяч квадратных метров, ранее принадлежавший предприятию "Полтавахиммаш". Об этом сообщает пресс-служба компании.



Стоимость приобретения составляет 36, 04 млн. грн.



"В условиях глобальной конкуренции и нестабильности рынков поддержка отечественного производителя и создание новых рабочих мест является чрезвычайно важной задачей для бизнеса. Приобретя производственную недвижимость "Полтавахиммаш", группа "ТАС" увеличивает свое присутствие в реальном секторе экономики и диверсифицирует развитие своего промышленного сектора. Прежде всего это касается вагоностроения", - цитирует пресс-служба С.Тигипко.



Как говорится в сообщении, приобретя производственную недвижимость "Полтавахиммаша", группа "ТАС" планирует направлять дополнительные инвестиции в дальнейшее развитие предприятия. Прежде всего речь идет о модернизации его производства в соответствии с современными стандартами, расширении номенклатуры продукции и открытии новых рынков сбыта.



Также отмечается, что приобретение производственной недвижимости "Полтавахиммаша" соответствует стратегии активного развития промышленного сектора группы "ТАС" и направлено прежде всего на восстановление и развитие производства отечественных железнодорожных и автомобильных цистерн, которые крайне необходимы украинскому бизнесу для перевозки изготовленной продукции как внутри страны, так и на экспорт.



МинПром



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