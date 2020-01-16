Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Тигипко купил производственный корпус Полтавахиммаша

16.01.20 12:10
печать
размер текста:

Подконтрольная Сергею Тигипко группа "ТАС" приобрела главный производственный корпус общей площадью более 56, 5 тысяч квадратных метров, ранее принадлежавший предприятию "Полтавахиммаш". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоимость приобретения составляет 36, 04 млн. грн.

"В условиях глобальной конкуренции и нестабильности рынков поддержка отечественного производителя и создание новых рабочих мест является чрезвычайно важной задачей для бизнеса. Приобретя производственную недвижимость "Полтавахиммаш", группа "ТАС" увеличивает свое присутствие в реальном секторе экономики и диверсифицирует развитие своего промышленного сектора. Прежде всего это касается вагоностроения", - цитирует пресс-служба С.Тигипко.

Как говорится в сообщении, приобретя производственную недвижимость "Полтавахиммаша", группа "ТАС" планирует направлять дополнительные инвестиции в дальнейшее развитие предприятия. Прежде всего речь идет о модернизации его производства в соответствии с современными стандартами, расширении номенклатуры продукции и открытии новых рынков сбыта.

Также отмечается, что приобретение производственной недвижимости "Полтавахиммаша" соответствует стратегии активного развития промышленного сектора группы "ТАС" и направлено прежде всего на восстановление и развитие производства отечественных железнодорожных и автомобильных цистерн, которые крайне необходимы украинскому бизнесу для перевозки изготовленной продукции как внутри страны, так и на экспорт.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:53
Китай сократил экспорт редкоземельных металлов
16:39
Эксперты прогнозируют рост цен на уголь в 2020 году
15:03
В декабре газ для Украины немного подешевел
14:15
ЕБРР в 2019 году инвестировал в Украину более 1,1 млрд евро
13:58
АМКР модернизирует систему обеспечения паром коксохимического производства
11:28
Новые санкции США не окажут большого влияния на иранский стальной экспорт
10:52
США снизили пошлины на толстый лист из трех стран
09:57
Украинские порты поставили рекорд по перевалке грузов
09:33
В 2019 году Интерпайп увеличил выпуск ж/д продукции
08:22
CISA прогнозирует небольшой рост спроса на сталь в Китае
08:02
США и Китай подписали торговую сделку
15.01.20
17:45
Меркель напомнила Зеленскому о необходимости увеличения инвестиций в ГТС
16:21
В Кабмине считают, что перепись населения проводить не нужно
15:48
Китайская товарная биржа купила половину акций ПФТС
15:22
Метинвест привлек 24,4 млрд евро для строительства кислородного комплекса на ММКИ
14:31
Скорое заключение торговой сделки между КНР и США вызвало беспокойство в ЕС
13:44
В Кабмине определились с перечнем дорожных ремонтов на 2020 год
13:20
Ярославский хочет купить банк Пинчука
12:27
В 2019 году порт Фирташа увеличил перевалку грузов на 48%
11:36
Россия увеличила импорт труб почти на 90%
14.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!