Новые санкции США не окажут большого влияния на иранский стальной экспорт Новые американские санкции против иранских металлургических компаний не причинят им серьезных потерь и значительных проблем на внешних рынках, считают иранские и зарубежные эксперты, мнения которых приводит S&P Global Platts.



По их оценкам, иранский экспорт стали временно сократится, как это было после введения "первой очереди" санкций в 2018 г. Некоторые покупатели иранской стальной продукции приостановили сделки, а правительство Индонезии порекомендовало своим компаниям больше не иметь дела с иранскими партнерами. Возрастут затраты иранских экспортеров на доставку своей продукции на внешние рынки в обход санкций. Тем не менее, через какое-то время продажи опять восстановятся благодаря конкурентоспособным ценам.



Девальвация иранского риала стала весьма эффективным ответом на американские санкции. Дешевизна иранской стальной продукции (в долларовом эквиваленте) привлекает многих потребителей. Кроме того, правительство страны поддерживает экспорт стали, чтобы компенсировать металлургам сужение внутреннего спроса.



В частности, в январе-ноябре 2019 г. Китай импортировал, как минимум, 400 тыс. т полуфабрикатов из Ирана. Данная продукция также пользуется спросом в странах Юго-Восточной Азии и Омане. Иранский прокат на протяжении прошлого года поставлялся в Турцию, Ирак, Афганистан и другие страны региона. Ведущие металлургические компании страны, входящие в холдинг IMIDRO, в марте-декабре 2019 г. отправили за рубеж около 5,2 млн. т стали, на 19% больше, чем в тот же период годом ранее.



По данным агентства IRNA, Министерство промышленности, рудников и торговли Ирана определило, что в ближайшие пять лет в стране будет реализовано 16 проектов по строительству новых или расширению действующих металлургических предприятий, что приведет к увеличению мощностей по выплавке стали на 17,3 млн. т в год, а по выпуску проката — на 19,1 млн. т в год.



В текущем году по местному календарю (завершится 19 марта) производство стали в Иране, по прогнозу Министерства, достигнет около 30 млн. т. В январе-ноябре 2019 г., согласно данным Worldsteel, в Иране было выплавлено 23,65 млн. т стали, что на 5,3% больше, чем в тот же период предыдущего года.



МинПром



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