Украинские порты поставили рекорд по перевалке грузов В 2019 году по сравнению с 2018 годом морские торговые порты увеличили переработку грузов на 18,4% до 160 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов, передают Українськi Новини.



"По итогам 2019 года морские порты Украины увеличили объемы перевалки грузов на 18,4% и вышли на рекордные показатели за всю историю существования (по исключением портов, расположенных в Крыму). Годовой объем перевалки грузов 13 действующих портов впервые превысил 160 млн тонн", - говорится в нем.



Согласно сообщению, наибольший вклад в рекордную перевалку сделал украинский агросектор. Хлебные грузы и подсолнечное масло составили более трети (37,7%) от общего объема грузопотока в украинских портах. Перевалка зерновых по сравнению с 2018 годом выросла на 32% до 54,6 млн тонн.



Перевалка руды стала второй по объему - 37,3 млн тонн в год, больше на 9 млн тонн (+ 33%), чем в 2018.



Тройку лидеров среди грузов в 2019 году замыкают контейнеры - более 1 млн TEU.



Рост перевалки в 2019 году наблюдался по всем направлениям: экспорт, импорт, транзит, внутренние перевозки. Наиболее значимым - на 22,2% до почти 121 млн тонн - был рост экспорта продукции украинских производителей. Импорт возрос на 8,7% до 2,58 млн тонн. Перевалка транзитных грузов выросла почти на 8% по сравнению с прошлым годом до 11 млн тонн.



Лидерами по объему перевалки грузов в 2019 году традиционно были четыре порта "Южный" - 53,9 млн тонн (+ 26,1%), "Николаев" - 33,4 млн тонн (+ 14,5%), "Черноморск" - 26,2 млн тонн ( + 21,4%), "Одесса" - 25,3 млн тонн (+ 16,8%).



Всего за 2019 год морские порты Украины обработали 11 850 судов, что на 196 судов, или 1,7% больше, чем в прошлом году.



МинПром

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