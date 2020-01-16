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США и Китай подписали торговую сделку

16.01.20 08:02
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Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Церемония подписания прошла в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности в ближайшее время нанести визит в Китай, чтобы "ответить взаимностью" на подписание американо-китайского соглашения о первой фазе торговой сделки по урегулированию двусторонних споров.

"В не столь отдаленном будущем я отправлюсь в Китай, чтобы ответить взаимностью", — сказал он, выступая в Белом доме на церемонии подписания соглашения.

Американский лидер предположил, что председатель КНР Си Цзиньпин "прямо сейчас смотрит" трансляцию церемонии. "Сегодня мы делаем важный шаг — никогда до этого такого не было сделано по отношению к Китаю — к будущему справедливой и взаимовыгодной торговли, мы подписываем первую фазу исторического торгового соглашения", — подчеркнул президент.

Трамп также рассказал, что торговая сделка США и Китая вводит ограничения на понижение обменного курса юаня

"В рамках сделки девальвация китайской валюты будет иметь определенные жесткие ограничения", — подчеркнул президент США.

Трамп считает, что подписание соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем будет способствовать определенной стабилизации международных отношений.

"Это невероятная сделка для США, в конце концов, это отличное соглашение для обеих стран, оно также приведет к еще более стабильному миру повсюду", — сказал Трамп.

США отменят пошлины на товары из КНР только после выработки сторонами второй части торговой договоренности, заявил он.

Остальные детали сделки пока не были объявлены. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу ранее заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами. Министр финансов США Стивен Мнучин также сообщил, что пошлины на китайские товары останутся в силе до соглашения о второй фазе торговой сделки с КНР.

Как ожидается, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию будут введены через 30 дней после подписания документа.

МинПром

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