В 2019 году Интерпайп увеличил выпуск ж/д продукции В 2019 году трубно-колесная компания "Интерпайп" сократила выплавку стали на 4,2% по сравнению с предыдущим годом, до 854,5 тыс. тонн. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



Производство труб в прошлом году снизилось на 13,3%, до 587 тыс. тонн. В то же время производство железнодорожной продукции увеличилось на 11%, до 207,7 тыс. тонн.



Трубы в 2019 году в основном реализовывались в Украине (25%), Европе (24%) и американском континенте (24%). Железнодорожная продукция - в СНГ (45%), Европе (26%) и Украине (22%).



"Интерпайп" – глобальный производитель стальных труб и железнодорожной продукции в Украине. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2018 году "Интерпайп" реализовал 876 тыс. т продукции, в том числе – 189 тыс. т ж/д продукции.



МинПром



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