Меркель напомнила Зеленскому о необходимости увеличения инвестиций в ГТС Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила, что после заключения контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины необходимо обеспечить увеличение инвестиций в украинскую газотранспортную систему для повышения ее конкурентоспособности.



"Стороны обсудили заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу. Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество. Ангела Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности", — сообщает в среду пресс-служба президента Украины.



Как сообщалось, в конце декабря Украина и Россия подписали пакет документов о транзите газа. Новый контракт заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем транзита составляет 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м – в последующие 4 года.



Также в рамках достигнутых договоренностей "Газпром" перечислил "Нафтогазу" 3 млрд долл. во исполнение решения Стокгольмского арбитража, которое ранее российский госконцерн отказывался выполнять.



МинПром



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