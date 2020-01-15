Меркель напомнила Зеленскому о необходимости увеличения инвестиций в ГТС

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила, что после заключения контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины необходимо обеспечить увеличение инвестиций в украинскую газотранспортную систему для повышения ее конкурентоспособности.
"Стороны обсудили заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу. Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество. Ангела Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности", — сообщает в среду пресс-служба президента Украины.
Как сообщалось, в конце декабря Украина и Россия подписали пакет документов о транзите газа. Новый контракт заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем транзита составляет 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м – в последующие 4 года.
Также в рамках достигнутых договоренностей "Газпром" перечислил "Нафтогазу" 3 млрд долл. во исполнение решения Стокгольмского арбитража, которое ранее российский госконцерн отказывался выполнять.