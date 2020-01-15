В Кабмине считают, что перепись населения проводить не нужно Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что правительство намерено обнародовать данные электронной переписи населения на следующей неделе.



"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными", — сказал Дубилет на брифинге по результатам заседания правительства в четверг в Киеве.



Он отметил, что по оценке погрешность применяемых методов ниже, чем у традиционной переписи. По словам министра, в правительстве пока идут дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.



"Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно", — подчеркнул он.



МинПром



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