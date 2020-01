Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE) приобрела 49,9% акций Первой фондовой торговой системы (ПФТС) Украины. Об этом пишет издание "Деловая столица" со ссылкой на данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.



ПФТС является ведущей и старейшей рыночной площадкой по торговле ценными бумагами в стране.



По информации издания, китайская биржа выкупила пакеты акций, принадлежавшие офшорным компаниям Primeview Ltd, Dakal Ltd, Crookston Ltd, Boline Ltd и Parvana Ltd.



Информация о грядущей продаже ПФТС появилась еще в декабре 2018 г., когда BOCE подала соответствующую заявку в Антимонопольный комитет Украины. BOCE была основана в 2009 г. китайскими инвесторами, госкомпаниями и муниципалитетом штата Тяньцзинь. Это крупнейшая спотовая товарная биржа Китая с годовым оборотом в 1 трлн долл.



МинПром





