Метинвест привлек 24,4 млрд евро для строительства кислородного комплекса на ММКИ Группа Метинвест привлекла кредитную линию на сумму 24,4 млн евро на срок до 11 лет для финансирования Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (ММКИ). Об этом сообщает пресс-служба компании.



Покрытие кредитной линии осуществляется за счет французской экспортной гарантии, выданной экспортным кредитным агентством (ЭКА) Bpifrance Assurance Export (Bpifrance). Единым кредитором выступил банк Raiffeisen Bank International. Процентная ставка по кредитной линии, срок погашения которой наступает в июле 2030 года, установлена на уровне шестимесячной ставки EURIBOR плюс маржа.



Привлеченные средства будут направлены на финансирование строительства воздухоразделительной установки и станции газификации на ММКИ. Поставку оборудования и инженерные решения выполнит компания Air Liquide, мировой лидер в области производства и поставки газов, договор с которой был подписан в июне 2019 года. Генеральным подрядчиком по проекту выступает инжиниринговая компания Метинвест-Инжиниринг, которая внедряет инвестиционные проекты Группы от этапа стратегического планирования до их реализации.



Стратегия финансирования Метинвеста предполагает использование кредитных линий под гарантии ЭКА как один из инструментов финансирования Технологической стратегии – 2030. Так, в 2018-2019 годах Метинвест успешно привлек три кредитные линии от ведущих финансовых институтов под гарантии европейских экспортных кредитных агентств на общую сумму более 100 млн евро.



"Я хотел бы поблагодарить агентство Bpifrance, банк Raiffeisen Bank International и компанию Air Liquide за помощь в реализации этого проекта. Впервые в истории Метинвест получил финансирование с самым длинным сроком погашения, покрытое экспортной гарантией от Франции. Несмотря на неблагоприятный прогноз на 2020 год, это позволит Группе удовлетворить растущие потребности ММКИ в кислороде из-за расширения мощностей по производству стали", - прокомментировал генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.



Проект предусматривает замену технологически устаревших кислородных блоков, чтобы обеспечить потребность ММКИ в продуктах разделения воздуха по мере расширения производственных мощностей в рамках Технологической стратегии – 2030. Сумма инвестиций в строительство комплекса составит около 78 млн долл..



Мощность новой воздухоразделительной установки и станции газификации составит 25 тысяч кубометров кислорода, 35 тысяч кубометров азота и 1,75 тысяч кубометров жидкого кислорода в час. Инфраструктура комплекса включает хранилище жидкого кислорода и испаритель. Строительство новой воздухоразделительной установки позволит исключить риск снижения производства за счет создания запаса жидкого кислорода и установки системы газификации.



МинПром



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