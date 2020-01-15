Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Скорое заключение торговой сделки между КНР и США вызвало беспокойство в ЕС

15.01.20 14:31 , Deutsche Welle
печать
размер текста:

Европейская торговая палата в Китае выразила обеспокоенность в связи с возможными последствиями предстоящей торговой сделки Вашингтона и Пекина для ЕС.

С одной стороны, подписание соглашения, которое должно состояться 15 января в Белом доме, является хорошим знаком, однако европейцы отвергают составленный Соединенными Штатами "список покупок", в соответствии с которым Китай должен будет закупать американские товары, заявил глава организации Йорг Вуттке (Jörg Wuttke) в среду, 15 января, в Пекине.

"Что нам, конечно, не нравится, это факт, что речь идет о регулируемой торговле", - отметил он далее. По его словам, США будут предписывать Китаю, какие продукты и в каком количестве он должен закупать, что исключает из этого рынка других его участников. Он указал, что Китай согласился увеличить на 200 миллиардов долларов закупку в США промышленных товаров, продуктов сельского хозяйства, энергоносителей и услуг. При этом Вуттке подчеркнул, что речь уже не идет о лучших ценах и лучших поставщиках.

Он напомнил, что детали проекта соглашения пока не разглашаются, но необходимо будет проверить, насколько документ соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

Между тем немецкие экспортеры не видят в первой части соглашения по урегулированию торгового конфликта США и Китая признаков того, что связанный с торговой войной кризис будет улажен. Хотя немецкому бизнесу выгодно ослабление напряженности, ожидаемое после подписания соглашения, но этот шаг еще не означает изменения общего курса президента США Дональда Трампа в отношении Китая, предупреждает глава Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Хольгер Бингман (Holger Bingmann).

"Скорее следует опасаться, что речь идет о временном изменении политики на фоне предстоящих президентских выборов в США. Борьба обеих стран за политико-экономическое господство будет сопровождать нас еще многие годы", - отметил он.

После многомесячных переговоров США и Китай намерены подписать первую часть торгового соглашения. Как отмечает Reuters, Трамп запланировал по этому случаю торжественную церемонию в Белом доме совместно с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:53
Китай сократил экспорт редкоземельных металлов
16:39
Эксперты прогнозируют рост цен на уголь в 2020 году
15:03
В декабре газ для Украины немного подешевел
14:15
ЕБРР в 2019 году инвестировал в Украину более 1,1 млрд евро
13:58
АМКР модернизирует систему обеспечения паром коксохимического производства
12:10
Тигипко купил производственный корпус Полтавахиммаша
11:28
Новые санкции США не окажут большого влияния на иранский стальной экспорт
10:52
США снизили пошлины на толстый лист из трех стран
09:57
Украинские порты поставили рекорд по перевалке грузов
09:33
В 2019 году Интерпайп увеличил выпуск ж/д продукции
08:22
CISA прогнозирует небольшой рост спроса на сталь в Китае
08:02
США и Китай подписали торговую сделку
15.01.20
17:45
Меркель напомнила Зеленскому о необходимости увеличения инвестиций в ГТС
16:21
В Кабмине считают, что перепись населения проводить не нужно
15:48
Китайская товарная биржа купила половину акций ПФТС
15:22
Метинвест привлек 24,4 млрд евро для строительства кислородного комплекса на ММКИ
13:44
В Кабмине определились с перечнем дорожных ремонтов на 2020 год
13:20
Ярославский хочет купить банк Пинчука
12:27
В 2019 году порт Фирташа увеличил перевалку грузов на 48%
11:36
Россия увеличила импорт труб почти на 90%
14.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!