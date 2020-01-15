Скорое заключение торговой сделки между КНР и США вызвало беспокойство в ЕС Европейская торговая палата в Китае выразила обеспокоенность в связи с возможными последствиями предстоящей торговой сделки Вашингтона и Пекина для ЕС.



С одной стороны, подписание соглашения, которое должно состояться 15 января в Белом доме, является хорошим знаком, однако европейцы отвергают составленный Соединенными Штатами "список покупок", в соответствии с которым Китай должен будет закупать американские товары, заявил глава организации Йорг Вуттке (Jörg Wuttke) в среду, 15 января, в Пекине.



"Что нам, конечно, не нравится, это факт, что речь идет о регулируемой торговле", - отметил он далее. По его словам, США будут предписывать Китаю, какие продукты и в каком количестве он должен закупать, что исключает из этого рынка других его участников. Он указал, что Китай согласился увеличить на 200 миллиардов долларов закупку в США промышленных товаров, продуктов сельского хозяйства, энергоносителей и услуг. При этом Вуттке подчеркнул, что речь уже не идет о лучших ценах и лучших поставщиках.



Он напомнил, что детали проекта соглашения пока не разглашаются, но необходимо будет проверить, насколько документ соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО).



Между тем немецкие экспортеры не видят в первой части соглашения по урегулированию торгового конфликта США и Китая признаков того, что связанный с торговой войной кризис будет улажен. Хотя немецкому бизнесу выгодно ослабление напряженности, ожидаемое после подписания соглашения, но этот шаг еще не означает изменения общего курса президента США Дональда Трампа в отношении Китая, предупреждает глава Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Хольгер Бингман (Holger Bingmann).



"Скорее следует опасаться, что речь идет о временном изменении политики на фоне предстоящих президентских выборов в США. Борьба обеих стран за политико-экономическое господство будет сопровождать нас еще многие годы", - отметил он.



После многомесячных переговоров США и Китай намерены подписать первую часть торгового соглашения. Как отмечает Reuters, Трамп запланировал по этому случаю торжественную церемонию в Белом доме совместно с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.



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