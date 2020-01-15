В Кабмине определились с перечнем дорожных ремонтов на 2020 год Кабинет Министров утвердил перечень дорог государственного значения, которые будут восстанавливаться в 2020 году. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українськi Новини.



15 января распоряжением Кабинета Министров утвержден перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемов бюджетных средств для их финансирования за счет специального фонда госбюджета по бюджетной программе 3111020 "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".



Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что в первую очередь предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на наиболее разрушенных участках автомобильных дорог по основным маршрутам и продолжение строительства и ремонта объектов, работы на которых начаты в прошлые годы, в частности М-12 "Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка" (через Винницу), Н-31 "Днипро - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка", строительство южного обхода города Днипро, Н-26 "Чугуев - Меловое" (через Старобельск), Н-23 "Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье", Н-14 "Александровка - Кропивницкий - Николаев", Н-11 "Днипро - Николаев" (через Кривой Рог), Н-03 "Житомир - Черновцы".



"В 2020 году из Дорожного фонда будут направлены 31,528 млн гривен на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Правительством уже утвержден перечень таких объектов. Будет восстановлено 1 345 км дорог государственного значения и 3 711 погонных метров мостов. Кроме дорог государственного значения, будут восстанавливаться также и дороги местного и территориального значения. Наша цель - отремонтировать 4 тыс. километров дорог в 2020 году", - отметил он.



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