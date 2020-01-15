Ярославский хочет купить банк Пинчука Бизнесмен Александр Ярославский направил в Национальный банк Украины (НБУ) письмо о намерении купить банк "Кредит Днепр" (Киев), сообщила первый заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.



"Господин Ярославский подал соответствующее письмо о намерении в начале декабря. Но документы на согласование существенного участия в банке мы пока не получали", - сказала она в интервью "Финклубу".



По словам Рожковой, сейчас сложно оценить сделку, поскольку неизвестны ключевые условия, включая размер приобретаемого пакета. "Многое также будет зависеть от планов господина Ярославского по развитию банка. Эти и другие вещи мы будем обсуждать с Александром после получения полного пакета", - добавила замглавы НБУ.



"Банк Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (11,784 млрд грн) банк занимал 21-е место среди 76 действующих.



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