В 2019 году порт Фирташа увеличил перевалку грузов на 48% В 2019 году по сравнению с 2018 годом морской терминал "Ника-Тера" (входит в портовый бизнес Group DF) увеличил перевалку грузов на 48%, до 8,637 млн тонн грузов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF.



В структуре грузооборота зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,9 млн тонн или 69% от общего объема, навалочные – 1,7 млн тонн (19,7%), шрот и отруби – 772,5 тыс. тонн (8,9 %), наливные – 204, 7 тыс. тонн (2,4 %).



Всего за отчетный период на причалах предприятия было обработано 410 судов (в 2018 году - 335).



Также сообщается, что в 2019 году порт "Ника-Тера" реализовал 2 инвестиционных проекта, направленных для увеличения грузооборота наливных грузов. В частности, это завершение строительства и запуск второй очереди маслоперевалочного комплекса мощностью 30 тыс. тонн единовременного хранения. Благодаря новой очереди мощность перевалки Грузового района №4 достигла 600 тыс. тонн в год, а объем единовременного хранения наливных грузов достиг 63,4 тыс. куб. м.



Кроме того был реализован проект строительства и сдачи в эксплуатацию новой линии трубопровода отгрузки наливных грузов на танкер, в частности, диаметр труб, по которой прокачиваются наливные грузы увеличен до 400 мм, а максимальная производительность погрузки составляет 1 000 тонн в час.



В сообщении отмечается, что реализация этих двух проектов привела к тому, что по сравнению с 2018 годом перевалка масла в порту "Ника-Тера" увеличилась более, чем в два раза.



Напомним, в 2018 году по сравнению морской терминал "Ника-Тера", увеличил перевалку грузов на 40% до 5,84 млн тонн.



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