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Россия увеличила импорт труб почти на 90%

15.01.20 11:36 , МеталлСервис
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В январе-ноябре 2019 года на территорию РФ было ввезено 6,716 млн. тонн чёрных металлов (72 группа ТН ВЭД ЕАЭС). Рост объёмов в годовом соотношении - 1%. В ноябре показатели улучшились к предыдущему месяцу на 6,88% до 0,548 млн. тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы.

Импорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (группа 72 кроме 7201-7204 ТН ВЭД ЕАЭС) составил за 11 месяцев 5,404 млн. тонн, что на 2,3% больше результатов аналогичного периода 2018 года. В течение ноября поставки выросли на 13,8% к октябрю до 0,478 млн. тонн.

Импорт стальных труб в РФ (7304-7306 ТН ВЭД ЕАЭС) достиг за 11 месяцев уровня в 0,955 млн. тонн или 189,8% от объёма января-ноября 2018 года. В ноябре было ввезено 0,045 млн. тонн труб производства зарубежных металлургических предприятий. Снижение показателей по сравнению с предыдущим месяцем - 1%.

"Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-ноябре 2019 года составил 7,4% (в январе-ноябре 2018 года - 7,2%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,2% (в январе-ноябре 2018 года - 5,9%), из стран СНГ - 16,7% (17,6%). Стоимостный и физический объёмы данной товарной группы возросли на 4,3% и 7,7% соответственно. Возросли поставки труб в 1,9 раза, металлоконструкций из чёрных металлов - на 39,8%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 7,8%", - сообщают в ФТС.

МинПром

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