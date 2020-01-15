В 2019 году Китай сократил импорт меди По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в декабре 2019 г. национальный импорт необработанной меди достиг наивысшего значения с марта 2016 г., составив 527 тыс. т. Это на 22,8% больше, чем в том же месяце годичной давности и на 9,1% больше, чем в ноябре.



В то же время, по итогам всего 2019 г. китайский импорт меди снизился на 6% по сравнению с предыдущим годом до 4,98 млн. т. Ранее сообщалось, что собственный объем производства меди в прошлом году составил 8,94 млн. т, на 2,4% больше, чем годом ранее.



Как считает аналитик из гонконгской компании Argonaut Securities Хелен Лау, чьи слова приводит агентство Reuters, резкое увеличение поставок меди в Китае в конце 2019 г. было вызвано такими факторами как активизация спроса на этот металл со стороны китайской промышленности, благоприятное для продавцов соотношение цен на мировом и китайском рынках, а также дефицит медного лома в Китае.



Импорт медного концентрата в КНР в 2019 г. достиг рекордной отметки — 21,99 млн. т, на 11,5% больше, чем годом ранее. В декабре в страну поступило 1,93 млн. т этого сырья — на 10,6% меньше, чем в ноябре, но на 31,8% больше, чем в декабре 2018 г.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



