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В 2019 году Китай сократил импорт меди

15.01.20 10:52 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в декабре 2019 г. национальный импорт необработанной меди достиг наивысшего значения с марта 2016 г., составив 527 тыс. т. Это на 22,8% больше, чем в том же месяце годичной давности и на 9,1% больше, чем в ноябре.

В то же время, по итогам всего 2019 г. китайский импорт меди снизился на 6% по сравнению с предыдущим годом до 4,98 млн. т. Ранее сообщалось, что собственный объем производства меди в прошлом году составил 8,94 млн. т, на 2,4% больше, чем годом ранее.

Как считает аналитик из гонконгской компании Argonaut Securities Хелен Лау, чьи слова приводит агентство Reuters, резкое увеличение поставок меди в Китае в конце 2019 г. было вызвано такими факторами как активизация спроса на этот металл со стороны китайской промышленности, благоприятное для продавцов соотношение цен на мировом и китайском рынках, а также дефицит медного лома в Китае.

Импорт медного концентрата в КНР в 2019 г. достиг рекордной отметки — 21,99 млн. т, на 11,5% больше, чем годом ранее. В декабре в страну поступило 1,93 млн. т этого сырья — на 10,6% меньше, чем в ноябре, но на 31,8% больше, чем в декабре 2018 г.

МинПром

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