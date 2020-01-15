Boeing потерпел сокрушительное поражение в противостоянии с Airbus Американский авиастроительный концерн Boeing в 2019 году потерпел самое сокрушительное поражение за 45-летнюю историю соперничества со своим европейским конкурентом - Airbus, что связано с приостановкой полетов самолетов 737 MAX.



В минувшем году Boeing поставил заказчикам 380 коммерческих самолетов, говорится в сообщении компании. Это более чем вдвое хуже результата Airbus за минувший год.



Ранее стало известно, что Airbus по итогам 2019 года поставил 863 коммерческих самолета 99 заказчикам, увеличив поставки на 8% по сравнению с предыдущим годом.



Airbus в 2019 году обошел Boeing по числу поставленных самолетов впервые с 2011 года и лишь в 10-й раз с 1974 года, когда европейский концерн выпустил коммерческий самолет A300.



В прошедшем году Boeing отгрузил 127 узкофюзеляжных самолетов модели 737, тогда как Airbus поставила заказчикам 690 самолетов такого класса. Boeing, однако, опередил Airbus по поставкам широкофюзеляжных самолетов, отгрузив 253 таких самолета - на 80 больше, чем Airbus.



В минувшем году Boeing увеличил поставки самолетов Dreamliner на 13 единиц - до 158 самолетов. В четвертом квартале заказчикам были переданы 45 самолетов Dreamliner.



Как сообщалось, полеты самолетов Boeing 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф, и время возврата самолетов в эксплуатацию по-прежнему не определено. В декабре Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 MАX.



В 2019 году Boeing получил в общей сложности 246 новых заказов на все типы производимых им самолетов - это минимальное число с 2003 года. В дальнейшем концерн столкнулся с отменой заказов рядом компанией или изменением состава заказов. Boeing уже потерял заказы на 200 самолетов 737 MАX из-за приостановки их полетов.



Акции Boeing прибавляют в цене 1,1% на торгах в Нью-Йорке во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость опустилась на 5,2%.



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