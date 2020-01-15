Министр финансов США анонсировал подписание торговой сделки с Китаем Президент США Дональд Трамп и находящийся в Вашингтоне заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ подпишут документ по первой фазе торгового соглашения между двумя странами, сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин.



Церемония подписания пройдет в Белом доме, после чего документ будет обнародован, сказал министр в эфире Fox Business Network.



Вместе с тем, как говорится в распространенном ранее совместном заявлении Мнучина и торгового представился США Роберта Лайтхайзера, администрация США не планирует отмену введенных пошлин на китайские товары, эта мера не предусмотрена первой фазой торговой сделки между двумя странами.



"Нет никаких других устных или письменных соглашений между Соединенными Штатами и Китаем по этим вопросам, и нет никакого соглашения о будущем снижении тарифов", – говорится в нем.



Пошлины были введены США на китайские товары общей стоимостью 370 млрд долларов.



Мнучин позднее сообщил журналистам, что тарифы на китайские товары сохранятся до подписания второй фазы соглашения.



Напомним, 13 декабря США и Китай согласовали первую часть торговой сделки, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг. В Белом доме заявили, что ожидают подписание первой фазы торговой сделки с Китаем в первую неделю января 2020 года. Также в США отметили, что в скором времени приступят к обсуждению "второй фазы" торгового соглашения.



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