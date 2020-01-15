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Парламент поддержал детенизацию рынка металлолома

15.01.20 08:44
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Верховная Рада Украины 14 января 2020 года одобрила в первом чтении законопроект №2426 о детенизации рынка металлолома. За проголосовали 313 народных депутатов.

Законопроект предусматривает устранение избыточных бюрократических процедур и требований к пунктам приема металлолома, в частности. Обязательного наличия перерабатывающего оборудования, актов обследования, расчета только в безналичной форме, раздел на промышленный и бытовой лом.

"Рынок металлолома, как и янтарный, и игральный бизнес, стал традиционной кормушкой для коррумпированных чиновников и силовиков. Все эти сферы мы должны выводить из тени на свет. Теневой оборот рынка металлолома составляет около 16 млрд. грн. в год, и этим законопроектом мы создаем предпосылки для выведения его из тени", - сообщил с трибуны нардеп Дмитрий Кисилевский, один из авторов законопроекта и заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию.

Законопроект также предусматривает отмену криминальной ответственности за отсутствие субъектов хозяйствования, которые занимаются операциями с металлоломом, в соответствующем госреестре, которого уже не существует.

"Выглядит так, что украинское законодательство специально выписано так, что его нельзя исполнить. В свою очередь от вывода рынка металлолома из тени государство получит дополнительные около 900 млн. грн. налоговых поступлений в год. Кроме того, этот закон нужен украинской промышленности, для которой металлолом является стратегическим сырьем для металлургических заводов, которые страдают от теневого рынка", - подчеркнул нардеп.

Д.Кисилевский также отметил, что законопроект будет способствовать уменьшению количеству краж металла. "Сейчас те, кто должен бороться против краж металла, они крышуют этот нелегальный бизнес. Если мы устраним эти искусственные правовые коллизии, то все вернутся на круги своя: заготовители начнут заготавливать лом, а силовики будут реально контролировать эту сферу на предмет непокупки краденого", - констатировал народный депутат.

МинПром

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Как вывести рынок лома из тени
14.01.2020
В январе народные депутаты должны рассмотреть законопроект №2426 об обелении рынка металлолома. Редкий пример совпадения интересов сборщиков и потребителей лома, а также и государства, которое получит профит в виде увеличения сбора налогов и уменьшения уровня коррупции.


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