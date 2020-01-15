Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Индийские металлурги требуют отмены импортных пошлин на сырье

15.01.20 08:11 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Индийские металлургические компании обратились в правительство страны с призывом об отмене таможенных пошлин на импорт некоторых сырьевых материалов, которые предприятия отрасли, в значительной мере, получают из зарубежных источников. Данные положения подаются в рамках подготовки к утверждению государственного бюджета на 2020/2021 финансовый год (апрель/март).

В частности, речь идет о коксующемся угле, антраците и металлургическом коксе, ввоз которых облагается в настоящее время пошлиной в 2,5%, и нефтяном коксе, для которого действует 10%-й тариф.

Национальная ассоциация по развитию нержавеющей стали (ISSDA), в свою очередь, предлагает обнулить импортные пошлины на ферроникель и нержавеющий лом, но установить 12,5%-й тариф на поставки из-за рубежа нержавеющего листового проката, чтобы уравнять его с углеродистым. Также, ISSDA выступает за отмену импортной пошлины в размере 7,5% на графитированные электроды и введение вместо нее экспортной по ставке 20%.

Как отмечают индийские металлурги, в условиях ужесточения конкуренции на мировом рынке стали необходимо повышать конкурентоспособность национальных производителей, способствуя сокращению их сырьевых затрат.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:53
Китай сократил экспорт редкоземельных металлов
16:39
Эксперты прогнозируют рост цен на уголь в 2020 году
15:03
В декабре газ для Украины немного подешевел
14:15
ЕБРР в 2019 году инвестировал в Украину более 1,1 млрд евро
13:58
АМКР модернизирует систему обеспечения паром коксохимического производства
12:10
Тигипко купил производственный корпус Полтавахиммаша
11:28
Новые санкции США не окажут большого влияния на иранский стальной экспорт
10:52
США снизили пошлины на толстый лист из трех стран
09:57
Украинские порты поставили рекорд по перевалке грузов
09:33
В 2019 году Интерпайп увеличил выпуск ж/д продукции
08:22
CISA прогнозирует небольшой рост спроса на сталь в Китае
08:02
США и Китай подписали торговую сделку
15.01.20
17:45
Меркель напомнила Зеленскому о необходимости увеличения инвестиций в ГТС
16:21
В Кабмине считают, что перепись населения проводить не нужно
15:48
Китайская товарная биржа купила половину акций ПФТС
15:22
Метинвест привлек 24,4 млрд евро для строительства кислородного комплекса на ММКИ
14:31
Скорое заключение торговой сделки между КНР и США вызвало беспокойство в ЕС
13:44
В Кабмине определились с перечнем дорожных ремонтов на 2020 год
13:20
Ярославский хочет купить банк Пинчука
12:27
В 2019 году порт Фирташа увеличил перевалку грузов на 48%
14.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!