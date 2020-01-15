Индийские металлурги требуют отмены импортных пошлин на сырье Индийские металлургические компании обратились в правительство страны с призывом об отмене таможенных пошлин на импорт некоторых сырьевых материалов, которые предприятия отрасли, в значительной мере, получают из зарубежных источников. Данные положения подаются в рамках подготовки к утверждению государственного бюджета на 2020/2021 финансовый год (апрель/март).



В частности, речь идет о коксующемся угле, антраците и металлургическом коксе, ввоз которых облагается в настоящее время пошлиной в 2,5%, и нефтяном коксе, для которого действует 10%-й тариф.



Национальная ассоциация по развитию нержавеющей стали (ISSDA), в свою очередь, предлагает обнулить импортные пошлины на ферроникель и нержавеющий лом, но установить 12,5%-й тариф на поставки из-за рубежа нержавеющего листового проката, чтобы уравнять его с углеродистым. Также, ISSDA выступает за отмену импортной пошлины в размере 7,5% на графитированные электроды и введение вместо нее экспортной по ставке 20%.



Как отмечают индийские металлурги, в условиях ужесточения конкуренции на мировом рынке стали необходимо повышать конкурентоспособность национальных производителей, способствуя сокращению их сырьевых затрат.



МинПром



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