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Милованов обещает дешевые кредиты для малого и среднего бизнеса

14.01.20 17:16
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Правительство запускает программу финансирования по сниженным процентам для малого и среднего бизнеса (МСБ) и планирует проводить налоговую реформу в начале весны. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал в Facebook.

"Правительство запускает программу финансирования по сниженным процентам для малого и среднего бизнеса. Также существуют другие программы компенсации процентной ставки, например в агро — для покупки земли или с/х техники. И также планирует налоговую реформу в начале весны (снижение и оптимизация налогов позволит бизнесу более эффективно работать). Мы также надеемся на значительное снижение учетной ставки НБУ", — написал Милованов.

Он также добавил, что в Украине нужно создавать рынки капитала и улучшать работу судов и правоохранительных органов.

"Мы должны обеспечить полную защиту прав собственности и исключить рейдерство. И, наконец, мы можем стимулировать развитие бизнеса через специальные инвестиционные преференции", — отметил Милованов.

Министр напомнил, что по оперативной информации Национального банка в течение 2019 года объем кредитов, предоставленных банками резидентам, уменьшился на 9,4% (или 100,9 млрд грн) — до 972,3 млрд грн по состоянию на 1 января 2020. В том числе, предоставленных корпоративному сектору — уменьшился на 12,8% (или 112,0 млрд грн) — до 762,2 млрд грн. Уменьшение корпоративных кредитов произошло как в национальной валюте (на 7,4% или 35,1 млрд грн), так и в иностранной (на 19,3% или 76,9 млрд грн).

МинПром

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