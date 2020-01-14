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Hindalco построит новый глиноземный завод

14.01.20 17:57 , Металлоснабжение с сбыт
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Индийский производитель алюминия Hindalco получил от центрального правительства страны разрешение на строительство нового глиноземного завода в западной части штата Одиша.

Проект стоимостью около 80 млрд. рупий (1,1 млрд долл.) планируется реализовать в течение 4-5 лет. Производственная мощность предприятия составит 2 млн. т в год.

У Hindalco это уже будет второй глиноземный завод в Одише. В настоящее время там функционирует комбинат Utkal Alumina, чью мощность в перспективе предполагается увеличить до 3 млн. т в год. Объем инвестиций оценивается компанией примерно в 50 млрд. рупий (700 млн долл.).

Новый глиноземный завод планируется разместить в непосредственной близости от бокситового месторождения Kodingamali, лицензию на которое имеет компания Odisha Mining Corporation. Предполагается, что оно и станет источником сырья для предприятия. Завод Utkal Alumina также использует местные ресурсы бокситов.

МинПром

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