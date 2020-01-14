Hindalco построит новый глиноземный завод Индийский производитель алюминия Hindalco получил от центрального правительства страны разрешение на строительство нового глиноземного завода в западной части штата Одиша.



Проект стоимостью около 80 млрд. рупий (1,1 млрд долл.) планируется реализовать в течение 4-5 лет. Производственная мощность предприятия составит 2 млн. т в год.



У Hindalco это уже будет второй глиноземный завод в Одише. В настоящее время там функционирует комбинат Utkal Alumina, чью мощность в перспективе предполагается увеличить до 3 млн. т в год. Объем инвестиций оценивается компанией примерно в 50 млрд. рупий (700 млн долл.).



Новый глиноземный завод планируется разместить в непосредственной близости от бокситового месторождения Kodingamali, лицензию на которое имеет компания Odisha Mining Corporation. Предполагается, что оно и станет источником сырья для предприятия. Завод Utkal Alumina также использует местные ресурсы бокситов.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



