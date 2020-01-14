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Украинский автопром отработал 2019 год с загрузкой в 2%

14.01.20 16:00
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В 2019 году в Украине было изготовлено 7265 ед. автотранспортных средств или на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В частности легковых автомобилей произведено 6254 шт. (+11%); коммерческих – 136 шт. (+3%); автобусов – 875 шт. (+5% к АППГ).

"Несмотря на небольшую позитивную динамику, использование созданных в Украине производственных мощностей в минувшем году не превысило двух процентов", - говорится в сообщении.

При этом в декабре на украинских предприятиях было произведено 557 единиц автотранспортных средств, что вдвое больше, чем годом ранее.

Так, декабрьская сборник легковых автомобилей увеличилось на 119% до 432 штук. Они все были произведены методом крупноузловой сборки на заводе "Еврокар". При этом по сравнению с ноябрем выпуск автомобилей на предприятии снизился на 2%.

Выпуск автобусов в декабре вырос на 38% — до 105 штук. Больше всего автобусов, как и раньше, изготовил “Черкасский автобус” — 60 шт. Черниговский автозавод произвел 28 автобусов, на "Часояворивском заводе" выпустили 11 автобусов и 6 единиц изготовил ЗАЗ.

О производстве коммерческих автомобилей отчитался только ПАО "Черкасский автобус", где в декабре было изготовлено 20 машин.

Как сообщалось, по итогам 2018 года в Украине было изготовлено 6 623 автотранспортных средства, или на 23% меньше, чем в предыдущем году. В том числе производство легковых автомобилей упало на 22% — до 5660 штук, коммерческих — на73%, до 132 шт., автобусов — выросло на 3,4%, до 831 штуку.

МинПром

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