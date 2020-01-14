Экспорт стали из Китая упал до минимума за 6 лет По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в декабре 2019 г. китайский экспорт стали составил 4,684 млн. т, что на 15,8% меньше, чем в завершающем месяце предыдущего года. В течение всего 2019 г. объем внешних поставок стальной продукции сократился на 7,3% по сравнению с 2018 г. до 64,293 млн. т. Этот результат стал наименьшим с 2013 г.



Объем импорта стальной продукции составил 1,483 млн. т в декабре, что стало рекордным показателем с конца 2011 г. Но по итогам 2019 г. в целом импорт готового проката сократился на 6,5% по сравнению с предыдущим годом до 12,304 млн. т. Впрочем, в январе-ноябре китайские компании закупили за рубежом почти 2 млн. т полуфабрикатов, которые практически не приобретали на внешних рынках с 2014 г.



В то же время, китайские металлургические компании буквально “на флажке” превысили показатель 2018 г. по импорту железорудного сырья. В декабре в страну поступило 101,3 млн. т железной руды, что на 11,8% больше, чем в тот же месяц годом ранее. Данный результат стал вторым в истории китайского рынка и уступил только 102,8 млн. т в сентябре 2017 г.



В результате годовой объем закупок ЖРС достиг 1069 млн. т, на 0,6% больше, чем годом ранее. Рекордным здесь пока остается уровень 2017 г. — 1075 млн. т. При этом в 2019 г. в общей структуре импорта уменьшилась доля Бразилии и возросла — второстепенных поставщиков (Индия, Россия, Украина, Перу и т. д.).



Как отмечают китайские специалисты, рост импорта руды в конце прошлого года был в немалой степени вызван накоплением запасов перед новогодними праздниками (25 января). Кроме того, загрузка мощностей в национальной металлургической промышленности находится на стабильно высоком уровне благодаря подъему в жилищном и инфраструктурном строительстве.



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