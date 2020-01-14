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Украина потеряла 1 млрд грн от незаконной вырубки леса

14.01.20 14:56
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Государство получило убытки в размере более 1 млрд грн из-за незаконных вырубок лесов в Украине, сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентство) Андрей Заблоцкий.

"Убытки государства (от незаконных вырубок — Ред.) составляют более 1 млрд грн. Значительная часть рынка находится в тени, и электронный учет имеет целью вывести из тени этот мощный рынок", — сказал он в ходе совещания с премьером и представителями территориальных органов Гослесагентства в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.

По словам Заблоцкого, в планах ввести криминальную ответственность за реализацию дерева без бирки.

Помимо этого, в соответствии с целями правительства, планируется увеличить лесистость Украины на 20%.

Кроме того, Гослесагентство разрабатывает законопроект по инвентаризации лесов с целью провести учет леса для его дальнейшего использования на основании новых правил.

Заблоцкий отметил также, что в планах ведомства — поднять вопрос перед правительством и Верховной Радой о повышении государственного финансирования, которое сегодня составляет 5% от потребности и в отдельных вопросах является критическим.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главе Гослесагентства в кратчайшие сроки обеспечить работу онлайн-площадок на рынке оборота древесины и запустить электронный централизованный учет древесины до 1 февраля 2020 года.

МинПром

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