В 2019 году Китай увеличил импорт железной руды Импорт железной руды в Китай в 2019 году составил 1,069 млрд тонн, увеличившись с 1,064 миллиарда тонн годом ранее. Это второй результат в истории страны: рекордный уровень импорта 2017 года на уровне 1,075 миллиарда тонн пока не превзойден.



Данные показали, что в декабре иностранные закупки железной руды выросли на 11,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 101,3 миллиона тонн - это самый высокий месячный уровень импорта за 27 месяцев.



Биржевые цены на эталонную железную руду на Далянской товарной бирже взлетели почти на 140% в 2019 году, сократив маржу прибыли на заводах по всему Китаю, которые также пострадали из-за замедления экономического роста и ожесточенной торговой войны с Соединенными Штатами.



Китайская ассоциация чугуна и стали прогнозирует дальнейший рост спроса на сталь в Китае на уровне 2% в 2020 году.



Fitch Ratings также ожидает умеренного восстановления мирового спроса на сталь в 2020 году.



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