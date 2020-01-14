Власти Индии планируют ускоренное развитие металлургии на востоке страны Министерство металлургической промышленности Индии разрабатывает программу ускоренного развития отрасли, в рамках которой планируется инвестировать около 70 млрд долл. частных и государственных средств в пять восточных штатов (Западная Бенгалия, Чхаттисгарх, Андхра Прадеш, Джаркханд и Одиша).



Как заявил министр Дхармендра Прадхан, в настоящее время в этих штатах сосредоточены мощности по выплавке около 90 млн. т стали в год, что составляет почти 65% от общенационального показателя. В соответствии со стратегией развития индийской металлургической отрасли, к 2030 г. этот показатель должен достигнуть 200 млн тонн в год, а совокупная производительность сталелитейных предприятий, расположенных в других регионах страны — 100 млн тонн в год, что в два раза больше, чем в настоящее время.



В Министерстве созданы рабочие группы, которые должны запустить пилотные металлургические проекты в пяти штатах и в координации с другими федеральными ведомствами создать промышленные кластеры, которые будут использовать стальную продукцию.



Стратегия развития металлургической промышленности также предусматривает ликвидацию "узких мест" в логистике и сырьевом обеспечении, а также стимулирование строительства новых заводов и расширения действующих предприятий.



МинПром



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