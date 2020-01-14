США перестали считать Китай валютным манипулятором

США перестали квалифицировать Китай как валютного манипулятора за несколько дней до того, как президент Дональд Трамп и высокопоставленные китайские чиновники, как ожидается, подпишут первоначальное торговое соглашение.
В понедельник Минфин США в своем полугодовом докладе Конгрессу заявил, что не обнаружил никаких крупных торговых партнеров «в настоящее время», которых можно было бы включить в список валютных манипуляторов.
Минфин также сослался на переговоры с Народным банком Китая наряду с исполняемыми соглашениями, являющимися частью предварительной торговой сделки, в качестве причин, по которым Пекин больше не должен быть обозначен как валютный манипулятор.
"Китай взял на себя обязательства воздерживаться от конкурентной девальвации, одновременно способствовать прозрачности и подотчетности", — заявил министр финансов Стивен Мнучин.
Тем временем Китай вместе с девятью другими торговыми партнерами, такими как Германия, Италия, Япония, Корея и Вьетнам, был помещен в список текущего контроля.
Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что первая фаза торгового соглашения с Китаем может быть подписана несколько позднее, чем 15 января.