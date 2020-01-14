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США перестали считать Китай валютным манипулятором

14.01.20 10:10
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США перестали квалифицировать Китай как валютного манипулятора за несколько дней до того, как президент Дональд Трамп и высокопоставленные китайские чиновники, как ожидается, подпишут первоначальное торговое соглашение.

В понедельник Минфин США в своем полугодовом докладе Конгрессу заявил, что не обнаружил никаких крупных торговых партнеров «в настоящее время», которых можно было бы включить в список валютных манипуляторов.

Минфин также сослался на переговоры с Народным банком Китая наряду с исполняемыми соглашениями, являющимися частью предварительной торговой сделки, в качестве причин, по которым Пекин больше не должен быть обозначен как валютный манипулятор.

"Китай взял на себя обязательства воздерживаться от конкурентной девальвации, одновременно способствовать прозрачности и подотчетности", — заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Тем временем Китай вместе с девятью другими торговыми партнерами, такими как Германия, Италия, Япония, Корея и Вьетнам, был помещен в список текущего контроля.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что первая фаза торгового соглашения с Китаем может быть подписана несколько позднее, чем 15 января.

МинПром

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