РФ и Беларусь не могут договориться по ставкам нефтяного транзита Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии намерены договориться по цене на транзит российской нефти по территории республики до конца января. Об этом пишет газета "Коммерсант".



Стороны не смогли сделать это на переговорах 13 января, но, как сообщил замглавы российского регулятора Анатолий Голомолзин, зафиксировали разногласия в позициях.



Минск, увязывая вопрос транзита с еще несколькими спорными вопросами по нефти, настаивает повышении тарифа на 2020 год на 16,6%. Москва на такой уровень не согласна.



Контракт на прокачку нефти и нефтепродуктов из РФ в Европу через Белоруссию закончился 1 января 2020 года. Согласовать новые условия по действующей методике стороны должны не позднее 15 января. Если этого так и не будет сделано, то крайний срок урегулирования разногласий сдвинется на 1 февраля. После этого тарифы автоматически вырастут на 6,8%.



В прошлом году Белоруссия предлагала повысить тариф на транзит на 21,7%. По разным данным, этот уровень включал планируемое введение экологического налога (указ о нем президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 10 января), учитывал выравнивание условий оператора белорусского участка "Дружбы" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и российской "Транснефти", а также инвестзатраты. Но в итоге стороны согласовали рост ставки только на 3,7% с 1 сентября 2020 года. Примерно на столько же она должна была вырасти с 1 февраля.



Но сейчас Минск настаивает на том, что тариф на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен вырасти не только на инфляционную составляющую, что предусмотрено методикой, но и включать объем недополученной выручки от снижения объемов транспортировки в 2019 году на фоне ЧП с хлоридами на "Дружбе". Из-за загрязнения российской нефти хлорорганическими соединениями в конце апреля поставки по этому маршруту были остановлены на несколько недель.



МинПром



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