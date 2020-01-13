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Автопродажи в Китае в 2019 году упали на 8%

13.01.20 16:32
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Продажи автомобилей в Китае в прошлом году снизились на 8,2%, до 25,8 млн, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM), сообщает Reuters.

Это уже второе подряд падение продаж за год — в 2018 году автопродажи упали на 2,8%, до этого они непрерывно росли с 1990-х годов. CAAM также прогнозирует снижение продаж на 2% в нынешнем году. Продажи электромобилей также снизились в 2019 году, хотя и меньше — на 4%, до 1,24 млн штук.

Снижение продаж автомобилей связано с общим замедлением китайской экономики, торговой войной между Китаем и США и введением более жестких стандартов в отношении выбросов автомобилей. "Мы прошли этап стремительного развития. Мы должны принять реальность более медленного развития,— отметил заместитель генерального секретаря CAAM Ши Цзяньхуа, представляя результаты 2019 года.— У нас был непрерывный быстрый рост в течение 28 лет, это было действительно неплохо, так что я надеюсь, что все смогут спокойно воспринимать нынешний рынок".

Западные автопроизводители также говорят о снижении продаж на китайском рынке. В прошлом году продажи автомобилей Ford в Китае упали более чем на четверть, они снижаются уже третий год подряд. Продажи General Motors в Китае снизились на 15%. "Мы ожидаем, что спад на рынке продолжится в 2020 году, и прогнозируем сохранение негативных факторов для нашего китайского бизнеса",— заявил президент GM China Мэтт Цьен.

МинПром

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