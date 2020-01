Канадская First Quantum увеличила производство меди Канадская горнодобывающая компания First Quantum по итогам 2019 г. вошла в число ведущих производителей меди в мире. Благодаря вводу в строй рудника Cobre Panama в октябре 2019 г. она увеличила выпуск металла на 15,8% по сравнению с предыдущим годом до 702 тыс. т.



Как сообщает компания, в декабре в Панаме была введена в строй третья очередь обогатительной фабрики, что позволит увеличить производительность Cobre Panama до 285-310 тыс. т меди и 120-130 тыс. унций золота в год.



В целом в 2020 г. First Quantum планирует получить 830-880 тыс. т меди в концентрате, что выведет канадскую компанию в первую десятку мировых производителей. При этом порядка 450 тыс. т будет получено на рудниках Kansanshi и Sentinel в Замбии.



По данным Reuters, компания рассматривает возможность подготовки инвестиционного проекта стоимостью около $1 млрд., направленного на расширение добычи на руднике Kansanshi до около 300 тыс. т в год по сравнению с 232 тыс. т в 2019 г.



МинПром

