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В Кабмине назвали два сценария рассмотрения рынка земли

13.01.20 15:46
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Советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак рассказал о двух сценариях, по которым могут рассматривать в парламенте закон об открытии рынка земель. Один из них может занять три часа, а второй – два месяца. Об этом Мушак написал в понедельник, 13 января, на своей странице в Facebook.

По словам Мушака, в случае голосования по полной процедуре, рассмотрение этого законопроекта может занять около двух месяцев из-за большого количества поправок, которые депутаты внесли в законопроект. В то же время по сокращенной процедуре, законопроект могут принять за три часа.

"К рассмотрению базового для земреформы (законопроекта - ред.) 2178-10 в Раде все готово. 10 дней на ознакомление прошло. Дело только за политической волей", - подчеркнул Мушак.

Он также отметил, что на данный момент правки объединены в девять блоков, в каждом из которых поддержано системную правку.

Представление правок депутатов, которые суммарно занимают 2583 страницы, к законопроекту на шесть страниц, Мушак назвал "законодательным спамом", целью которого является задержка рассмотрения законопроекта.

МинПром

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