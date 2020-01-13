В НБУ обещают снижать учетную ставку более быстрым темпом Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что темпы снижения учетной ставки в 2020 году будут более быстрыми, чем ожидалось ранее. Об этом она сказала в интервью FinClub.



"У нас в январе запланирован следующий монетарный комитет, будем смотреть макропрогнозы, в том числе прогноз по ставке. Но мы уже понимаем, что, скорее всего, темп ее снижения будет более быстрым, чем мы предполагали ранее", - подчеркнула она.



"В условиях быстрого ослабления инфляционного давления логично прогнозировать более активное смягчение монетарной политики. Пусть экономические агенты уже ждут этого, пусть банки уже реагируют депозитами, снижают ставки по кредитам. Покупательная способность национальной валюты растет. У нас плавающий курс, он может отклоняться в разные стороны на небольшие величины", - добавила Рожкова.



Как известно, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что уровень учетной ставки может снизиться до 8% уже в 2020 году, ранее такое снижение планировалось не раньше 2021 года.



МинПром



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