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США ввели новые санкции против иранских меткомпаний

13.01.20 13:01 , Металлоснабжение с сбыт
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Американские власти ввели новые санкции против металлургической промышленности Ирана. Об этом объявили госсекретарь Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин.

Санкции вводятся против 17 иранских металлургических компаний, в число которых вошли все ведущие национальные производители стальной продукции, алюминия и меди. США угрожают репрессиями не только этим компаниям, но и покупателям их продукции. В санкционный список внесены несколько фирм из Китая, Омана и Сейшельских островов.

В то же время, иранские металлурги и так находятся под американскими санкциями с 2018 г. Несмотря на это за девять месяцев текущего года по местному календарю (21 марта — 21 декабря 2019 г.) иранский экспорт стальной продукции составил более 5,2 млн. т, что на 19% превышает показатель аналогичного периода годичной давности.

Как отмечает S&P Global Platts, благодаря низкому курсу иранского риала по отношению к доллару местная стальная продукция является очень конкурентоспособной на мировом рынке и пользуется спросом в Китае, странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Иранский горно-металлургический холдинг IMIDRO оценивает нынешние мощности по выплавке стали в стране в 35 млн. т в год и прогнозирует рост этого показателя до 43,6 млн. т в год к 20 марта 2021 г.

МинПром

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