Урожай зерновых в Украине достиг отметки в 75 млн тонн Производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, составил около 75 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.



"Согласно оценке министерства, урожай зерновых составил около 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будет экспортировано на внешние рынки. Окончательные прогнозы по производству зерна мы получим в марте по информации Госстата", - цитируется в сообщении заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.



В Минэкономики указали, что по состоянию на 10 января 2019 года и с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) Украина экспортировала 32,08 млн тонн зерновых, что на 7,8 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.



На внешние рынки, в частности, поставлено: пшеницы – 15,1 млн тонн, кукурузы – 12,8 млн тонн, ячменя – 3,8 млн тонн, ржи - 5 тыс. тонн.



Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 197 тыс. тонн, что на 68,5 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого маркетингового года.



МинПром

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