УПЭ прогнозирует стабилизацию цен на металлолом На протяжении декабря 2019 года цены на передельный чугун оставались практически без изменений на всех региональных рынках, сообщает пресс-служба ГП "Укрпромвнешэкспертиза".



В пресс-службе отметили, что стремление экспортеров поднять цены столкнулись с достаточными запасами материала у импортеров, а также предпочтением последних импортировать качественные марки стального лома. Ценовому противостоянию на рынке способствовала низкая рентабельность торговли слябом и рулоном. Как следствие, чугун покупался единичными небольшими партиями теми заводами, которые испытывали острую нужду в обеспечении текущих производственных программ. В декабре ценовая конъюнктура не менялась и выглядела следующим образом: Азия CIF 345 долл./мт, Бразилия FOB 315 долл./мт, СНГ (без учета предложений Донецкого МК) 325 FOB долл./мт, США CIF 345 долл/мт.



"В первую неделю января котировки передельного чугуна вновь остались неизменными, - заявил заместитель директора "Укрпромвнешэкспертизы" Юрий Добровольский. - Экспортеры пытаются повышать цены предложений, однако импортеры не соглашаются идти на уступки на фоне достаточно высоких запасов сырья на своих складах, а также из-за отсутствия явного роста цен на плоский прокат в ЕС и на рынке США. В настоящий момент наибольшим спросом пользуется чугун из России, производители которой еще не закрыли книгу заказов на январское производство".



Согласно прогнозам экспертов "Укрпромвнешэкспертизы", в январе котировки передельного чугуна будут колебаться в широком ценовом диапазоне. Попытки трейдеров повысить цены натолкнутся на сопротивление импортеров, которые уже сейчас испытывают определенные сложности с реализацией плоского проката. Также стабилизации спроса и стоимости материала поспособствует затухание ценового роста в сегменте длинного проката. Прогнозируемый диапазон котировок в январе – 315-335 долл./тонну FOB.



По словам Добровольского, в первой половине декабря котировки металлолома возрастали по причине ограниченного предложения и роста спроса на прокат. Несмотря на положительную тенденцию, трейдеры не спешили продавать накопленное сырье, ожидая повышения цен в ближайшем будущем. Во второй половине декабря котировки стабилизировались на фоне приближения новогодних праздников и ситуативного ослабления спроса на готовый прокат. Кроме того, разница цен на лом и стальную заготовку сузилась до минимально допустимого значения. В результате многие металлурги переключились на импорт полуфабрикатов. В течении декабря ценовая конъюнктура незначительно менялась: ЕС, HMS 1&2 (80:20) FOB 270-275 долл./мт, Азия, HMS1, CIF 300-305$/мт, Турция, HMS1&2 (80:20) CIF 295-300$/мт, Украина3А, FOB 255-260 долл./мт.



В январе основные игроки возвращаются к активным переговорам после длительных новогодних каникул, однако сделки заключались единично. Наибольшим спросом пользуется сырье из ЕС, тогда как американский лом в данное время неконкурентный по цене – трейдеры из США готовы отгружать материал по ценам не ниже 310 долл./т CIF, поскольку внутренние цены на американском рынке уже выросли до 250 долл./т EXW.



Аналитики УПЭ предполагают, что в январе котировки металлолома стабилизируются. Длительный ценовой рост в предыдущие месяцы обусловит увеличение продуктивности ломозаготовительных отраслей в США и ЕС. Быстрый рост цен станет фактором падения рентабельности торговли металлопрокатом основных импортеров. К тому же к январю высокие запасы металлолома будут сформированы у большинства крупных покупателей, что будет оказывать давление на спрос. Несмотря на наличие достаточного количества понижательных факторов, вряд ли стоит рассчитывать на падение котировок лома в силу доминирующего роста цен на рынке длинного проката. Поддержку ценам окажет и сезонное сокращение сбора лома, и рост внутренних цен в США, а также на рынках крупнейших поставщиков лома из ЕС – Германии и Великобритании. Прогнозный диапазон цен на лом в январе – 290-310 долл./т CIF.



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