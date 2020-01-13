Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Nissan готовится выйти из альянса с Renault - СМИ

13.01.20 10:27
печать
размер текста:

Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.

По информации газеты, планируются прекращение сотрудничества в производственной и инженерно-технической сферах и перестановки в правлении Nissan. Вместе с тем издание отмечает, что разрыв сотрудничества приведет к необходимости поиска новых партнеров для работы в условиях конкуренции.

Напомним, Карлос Гон находился под следствием в Японии с ноября 2018 года — тогда Nissan обвинил председателя совета директоров в финансовых махинациях, впоследствии к обвинениям присоединились Renault и Mitsubishi. Его дважды освобождали под залог.

31 декабря К.Гон подтвердил свое местонахождение и заявил, что бежал от "несправедливого и политического преследования", которому подвергался в Японии. У Ливана нет договора об экстрадиции с Японией.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:46
В украинских ПХГ остается еще 18 млрд куб м газа
09:59
Ferrexpo увеличила производство окатышей премиум-класса
09:45
EUROPIPE поставит трубы для польской Gaz-System
08:58
Рада может отменить налогообложение земель ж/д транспорта
08:04
США по итогам 2019 года сократили импорт стали на 15%
11.01.20
16:45
НБУ высчитал, сколько убытков нанесло укрепление гривны металлургам
16:41
Рада намерена отменить налог на землю для Укрзализныци
12:49
Thyssenkrupp намерена объединиться с Salzgitter
09:45
Иран признал свою вину в гибели украинского Боинга
09:00
Интерпайп Сталь назвали хорошим примером зеленой металлургии
10.01.20
17:57
В Киеве пересчитали платежки на отопление за декабрь
16:49
По итогам прошлого года таможня собрала в бюджет на 1 млрд долл больше
16:24
Украина незначительно снизила транзит нефти в 2019 году
15:31
В Японии снизились цены на металлолом
14:49
Глава Совета НБУ отметил негативный эффект низкой инфляции
13:30
Южный ГОК в 2019 году освоил 3 млрд грн инвестиций
13:18
В НБУ допускают снижение учетной ставки в будущем до 8%
12:58
Китай в 2019 году увеличил производство меди на 2,4%
11:10
Турция сократила экспорт арматуры
10:18
Трамп допускает отсрочку подписания торгового соглашения с Ираном
09.01.20
08.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!