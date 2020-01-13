Nissan готовится выйти из альянса с Renault - СМИ Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.



По информации газеты, планируются прекращение сотрудничества в производственной и инженерно-технической сферах и перестановки в правлении Nissan. Вместе с тем издание отмечает, что разрыв сотрудничества приведет к необходимости поиска новых партнеров для работы в условиях конкуренции.



Напомним, Карлос Гон находился под следствием в Японии с ноября 2018 года — тогда Nissan обвинил председателя совета директоров в финансовых махинациях, впоследствии к обвинениям присоединились Renault и Mitsubishi. Его дважды освобождали под залог.



31 декабря К.Гон подтвердил свое местонахождение и заявил, что бежал от "несправедливого и политического преследования", которому подвергался в Японии. У Ливана нет договора об экстрадиции с Японией.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



