Ferrexpo увеличила производство окатышей премиум-класса Контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты компания Ferrexpo снизила производство окатышей на 0,8%, до 10,519 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.



При этом производство высококачественных окатышей с содержанием железа 65% из собственной руды в 2019 году увеличилось на 3% до 10,116 млн тонн (в 2018 году – 9,824 млн тонн).



Объёмы продаж за 2019 год составили приблизительно 10,300 млн тонн (в 2018 году – 10,227 млн тонн).



"В 2019 году Ferrexpo продолжала генерировать высокую прибыль, так как повышение цен реализации примерно на 16% компенсировало увеличение денежной себестоимости производства группы на уровне С1 до 48 долларов США за тонну (2018 год: 43 доллара США за тонну). Рост себестоимости был в основном обусловлен высоким курсом местной валюты и инфляцией на внутреннем рынке", - говорится в сообщении компании.



Также сообщается, что чистый долг Ferrexpo на 31 декабря 2019 года составил примерно 282 млн долл. (31 декабря 2018 года – 340 млн долл.). Остаток денежных средств на балансе группы на 31 декабря 2019 составлял примерно 131 млн долл. (31 декабря 2018 года – 62 млн долл.).



Как сообщалось, 2 объявила Ferrexpo объявила о выплате специальных дивидендов за 2019 год в размере 6,6 цента США в дополнение к ранее объявленным промежуточным дивидендам в таком же размере, в результате чего суммарно дивиденды за прошлый год составят 13,2 цента США, или около 80 млн долл.



Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.



МинПром



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