Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

EUROPIPE поставит трубы для польской Gaz-System

13.01.20 09:45 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Компания-оператор польской сети газопроводов Gaz-System подписала контракт с компанией EUROPIPE на поставки труб для морской части газопровода Baltic Pipe. Соответствующую информацию польская компания разместила на своем официальном сайте.

Сообщается также, что компания приняла проектную документацию для этого газопровода. "Это очередные важные вехи для своевременного завершения инвестиции", - указано в заявлении.

"Реализация проекта Baltic Pipe позволит импортировать до 10 млрд куб. м газа из месторождений на норвежском континентальном шельфе в Польшу с октября 2022 года. Это важно не только для Польши, но и для всего Европейского союза, так как это создает возможности для конкурентного рынка газа в этой части Европы", - сказал представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

Глава Gaz-System Томаш Стемпень в свою очередь указал, что для начала монтажа морского участка трубы почти все готово. "Мы заключили контракт на поставку наиболее важных материалов и подбираем подрядчиков для строительства и монтажа", - сказал он, заверив, что "получение решения о строительстве газопровода также находится на продвинутой стадии".

По словам Стемпеня, Gaz-System уже получил набор разрешений в Дании, а в Швеции и Польше этот этап практически завершен. "Как было объявлено, в этом году мы начнем строительство участка, соединяющего Польшу и Данию", - заключил он.

В рамках подписанного контракта EUROPIPE будет поставлять трубы диаметром 900 мм и длиной 12,2 м. Контракт также распространяется на трубы того же диаметра для короткого сухопутного участка газопровода до приемного терминала. Толщина стенки газопровода будет варьироваться от 20,6 до 23,8 мм. Трубопровод также будет покрыт специальным антикоррозийным покрытием толщиной 4,2 мм, которое защитит его во время эксплуатации на морском дне, и защищен слоем бетона толщиной 60-110 мм.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:46
В украинских ПХГ остается еще 18 млрд куб м газа
10:27
Nissan готовится выйти из альянса с Renault - СМИ
09:59
Ferrexpo увеличила производство окатышей премиум-класса
08:58
Рада может отменить налогообложение земель ж/д транспорта
08:04
США по итогам 2019 года сократили импорт стали на 15%
11.01.20
16:45
НБУ высчитал, сколько убытков нанесло укрепление гривны металлургам
16:41
Рада намерена отменить налог на землю для Укрзализныци
12:49
Thyssenkrupp намерена объединиться с Salzgitter
09:45
Иран признал свою вину в гибели украинского Боинга
09:00
Интерпайп Сталь назвали хорошим примером зеленой металлургии
10.01.20
17:57
В Киеве пересчитали платежки на отопление за декабрь
16:49
По итогам прошлого года таможня собрала в бюджет на 1 млрд долл больше
16:24
Украина незначительно снизила транзит нефти в 2019 году
15:31
В Японии снизились цены на металлолом
14:49
Глава Совета НБУ отметил негативный эффект низкой инфляции
13:30
Южный ГОК в 2019 году освоил 3 млрд грн инвестиций
13:18
В НБУ допускают снижение учетной ставки в будущем до 8%
12:58
Китай в 2019 году увеличил производство меди на 2,4%
11:10
Турция сократила экспорт арматуры
10:18
Трамп допускает отсрочку подписания торгового соглашения с Ираном
09.01.20
08.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!