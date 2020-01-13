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Рада может отменить налогообложение земель ж/д транспорта

13.01.20 08:58
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2566-1 об отмене налогообложения земель железнодорожного транспорта. Об этом сообщил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что новой редакцией статьи Налогового кодекса №284 предлагается отменить взимание налога на земли железнодорожного транспорта.

Как известно, с 1 января 2019 года из пункта п. 284.4 ст. 284 Налогового кодекса были исключены слова "предоставленные для железных дорог в пределах полос отвода". Таким образом, железнодорожная отрасль полностью была лишена льготы по уплате земельного налога в размере 25% начисленного налога.

По информации А.Рязанцева, по итогам 2019 год "Укрзализныця" заплатит 4,2 млрд грн налога на землю, что в 3,5 раза больше уплаченной суммы за предыдущий год.

А.Рязанцев напомнил, что в европейских странах, таких как Германия, Франция, Великобритания, Испания, Польша, Литва, Латвия и т.д., земли железнодорожного транспорта освобождены от налогообложения земель ж/д транспорта. Такой же практики придерживаются и в странах бывшего СНГ: Казахстане и Беларуси.

"Таким образом, создаются привлекательные условия для развития инфраструктуры страны, а соответственно, для экономического роста. В то же время "Укрзализныця", наоборот, кроме уплаты земельного налога несет затраты на содержание земель в надлежащем состоянии, ремонт земляного полотна и его сооружений, содержание защитных лесонасаждений и т.д.", - отметил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци".

МинПром

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