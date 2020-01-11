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Thyssenkrupp намерена объединиться с Salzgitter

11.01.20 12:49
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Крупнейшая в Германии компания по объемам выплавки стали Thyssenkrupp возродила свои планы по объединению стальных активов со своим конкурентом Salzgitter, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

В частности, гендиректор Thyssenkrupp Мартина Мерц (Martina Merz) и ее коллега из Salzgitter Хайнц-Йорг Фурманн (Heinz Joerg Fuhrmann) договорились о встрече в ближайшее время по этому вопросу.

В пресс-службе Salzgitter отметили, что оба топ-менеджера встречались в прошлом году, но на этот год таких планов нет.

В свою очередь в Thyssenkrupp сообщили, что сейчас фокусируются на внедрении стальной стратегии, о чем было объявлено в прошлом месяце, при этом добавив, что в консолидации европейской металлургии есть смысл.

МинПром

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