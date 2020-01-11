Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

НБУ высчитал, сколько убытков нанесло укрепление гривны металлургам

11.01.20 16:45
печать
размер текста:

Из-за укрепления курса гривны украинские металлургические предприятия, которые специализируются на экспорте своей продукции, понесли убытки на около 4,4 миллиарда гривен, ведь уменьшились их поступления от продажи товаров. Об этом сообщают в пресс-службе Национального банка Украины, который сделал соответствующие расчеты.

В Нацбанке подсчитали, что за 11 месяцев 2019 года украинские металлурги экспортировали товаров на общую сумму 8 миллиардов долларов, что на 900 миллионов меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Вместе с тем, если бы курс гривны в Украине был таким, как ожидали во время принятия бюджета на 2019 год (то есть 27 гривен за доллар), то выручка металлургов от экспорта была бы на 8 миллиардов гривен больше.

Вместе с тем в Нацбанке считают, что, кроме уменьшения поступлений, более крепкий курс гривны уменьшил затраты металлургов на импорт сырья и энергоносителей.

"Если учесть импортную составляющую… удельный вес импортных составляющих в конечной продукции отечественной металлургии увеличивается почти до 45%. А это означает, что благодаря ревальвации гривны возникает существенная экономия на импортных составляющих. И этот эффект тоже нужно учитывать при честном расчете баланса доходов и потерь промышленников от изменения обменного курса", — сообщают в Нацбанке.

По расчетам НБУ, металлурги сэкономили около 3,6 миллиарда гривен на импорте сырья и энергоресурсов благодаря укреплению гривны, то есть конечные убытки отрасли от более низкого курса валют составляют 4,4 миллиарда гривен. Остальные убытки украинской металлургии нанесло падение мировых цен на металлургическую продукцию.

Металлургия является одной из ключевых сфер украинского экспорта. Кроме этого, предприятия отрасли трудоустраивают тысячи украинцев.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:41
Рада намерена отменить налог на землю для Укрзализныци
12:49
Thyssenkrupp намерена объединиться с Salzgitter
09:45
Иран признал свою вину в гибели украинского Боинга
09:00
Интерпайп Сталь назвали хорошим примером зеленой металлургии
10.01.20
17:57
В Киеве пересчитали платежки на отопление за декабрь
16:49
По итогам прошлого года таможня собрала в бюджет на 1 млрд долл больше
16:24
Украина незначительно снизила транзит нефти в 2019 году
15:31
В Японии снизились цены на металлолом
14:49
Глава Совета НБУ отметил негативный эффект низкой инфляции
13:30
Южный ГОК в 2019 году освоил 3 млрд грн инвестиций
13:18
В НБУ допускают снижение учетной ставки в будущем до 8%
12:58
Китай в 2019 году увеличил производство меди на 2,4%
11:10
Турция сократила экспорт арматуры
10:18
Трамп допускает отсрочку подписания торгового соглашения с Ираном
09:42
Мировые цены на продовольствие выросли до пятилетнего максимума
09:00
В 2019 году инфляция в Украине замедлилась до 4%
09.01.20
17:57
Liberty Steel уволит 335 рабочих
16:43
Alcoa решила продать непрофильные активы
15:53
В текущем году Украина выплатит МВФ 1,4 млрд долл
14:31
В США выросли цены на плоский прокат
08.01.20
03.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!